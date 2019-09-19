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«Металлург» Мг — «Спартак»: Беспалова заменили после двух голов за шесть минут

«Металлург» Мг — «Спартак»: Беспалова заменили после двух голов за шесть минут
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер московского «Спартака» Никита Беспалов неудачно сыграл в матче с магнитогорским «Металлургом». За первые шесть с небольшим минут матча вратарь пропустил два гола и был заменён на Павла Хомченко. Авторами заброшенных шайб стали Эрик О`Делл и Архип Неколенко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Антипин — Бирюков, О'Делл — Расмуссен — Козун;
Береглазов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;
Дронов — Постма, Коробкин — Галузин — Авраменко;
Матушкин, Любимов — Неколенко — Дорофеев, Рожков.

«Спартак»:

Хомченко (Беспалов);
Херсли — Рылов, Карсумс — Ганзл— Хохлачёв;
Вишневский— Гончаров, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;
Кулик — Гришин, Злобин — Столяров — Кокарев;
Тришин, Цыплаков — Шашков — Шабловский.

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