«Металлург» Мг — «Спартак»: Беспалова заменили после двух голов за шесть минут

Голкипер московского «Спартака» Никита Беспалов неудачно сыграл в матче с магнитогорским «Металлургом». За первые шесть с небольшим минут матча вратарь пропустил два гола и был заменён на Павла Хомченко. Авторами заброшенных шайб стали Эрик О`Делл и Архип Неколенко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Бирюков, О'Делл — Расмуссен — Козун;

Береглазов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;

Дронов — Постма, Коробкин — Галузин — Авраменко;

Матушкин, Любимов — Неколенко — Дорофеев, Рожков.



«Спартак»:



Хомченко (Беспалов);

Херсли — Рылов, Карсумс — Ганзл— Хохлачёв;

Вишневский— Гончаров, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;

Кулик — Гришин, Злобин — Столяров — Кокарев;

Тришин, Цыплаков — Шашков — Шабловский.