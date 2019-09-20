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18-летний форвард «Питтсбурга» Легаре оформил дубль за 23 секунды

18-летний форвард «Питтсбурга» Легаре оформил дубль за 23 секунды
Хоккей / НХЛ 0

«Питтсбург Пингвинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Майка Салливана.

В прошедшем матче двумя заброшенными шайбами отличился нападающий Натан Легаре, ещё по голу забили Алекс Гальченюк, Джейк Гюнцель. Российский нападающий Евгений Малкин провёл на льду почти 16 минут и записал на свой счёт результативную передачу.

18-летний Легаре отличился в третьем периоде, оформив дубль за 23 секунды. На драфте НХЛ-2019 Натан был выбран «Питтсбургом» в третьем раунде под общим 74-м номером. В двух последних сезонах форвард выступал в юниорской лиге Квебека за «Бэ-Комо».

Видео первого гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео второго гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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