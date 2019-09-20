Рёник — о Шабо: контракты в современной НХЛ просто взрывают мне мозг. Безумие

Серебряный призёр Олимпийских игр, финалист Кубка Канады Джереми Рёник прокомментировал заключение «Оттавой Сенаторз» восьмилетнего контракта с защитником Тома Шабо на $ 64 млн.
«Контракты в современной НХЛ просто взрывают мне мозг. Я помню времена, когда высокую зарплату нужно было заслужить. А сейчас их просто раздают и надеются, что игроки их отработают. Безумие.
Рад за Шабо. Он отличный парень, у него большой талант. Но просто удивительно, как 80 очков за карьеру в наши дни могут обеспечить тебе 64 миллиона на восемь лет. Теперь мы посмотрим», — написал Рёник в «Твиттере».
В сезоне-2018/19 22-летний Шабо принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 55 (14+41) баллов при показателе полезности "-12" и 32 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 24,5 минут за матч. Для молодого хоккеиста это был только второй полноценный сезон в Национальной хоккейной лиге.
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