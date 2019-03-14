Рёник — о матч-штрафе Лемье: и что там было? Куда движется эта игра?

Серебряный призёр Олимпийских игр, финалист Кубка Канады Джереми Рёник обрушился с критикой на арбитров матча регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1), удаливших до конца встречи форварда «синерубашечников» Брендана Лемье.

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«Пятиминутный штраф Лемье — это самая большая шутка, которую я когда-либо видел. Руссель споткнулся и налетел на Лемье. Кто-то может объяснить мне, что было не так в его действиях? Куда вообще движется эта игра?» — написал Рёник в «Твиттере».

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet 650.

Брендан является сыном Клода Лемье, выступавшего в НХЛ с 1983 по 2009 год. Клод четырежды поднимал над головой Кубок Стэнли (1986, 1995, 1996, 2000).