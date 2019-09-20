«Барыс» — «Трактор»: Акользин получил «5+20» за удар коленом

«Барыс» принимает «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе второго периода подопечные Андрея Скабелки выигрывают со счётом 2:0.
В середине матча нападающий «Барыса» Павел Акользин получил дисциплинарный штраф до конца игры за удар в колено защитника Виталия Меньшикова. Ранее удаление до конца матча получил нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко, признанный агрессором в драке с Ессе Виртаненом.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Барыс»:
Паскуале (Карлссон);
Метальников — Блэкер, Пакаринен — Бойд — Тангрэйди;
Полохов — Маклюков, Михайлис — Найт — Хелука;
Семёнов — Шалапов, Старченко — Шестаков — Петухов;
Акользин, Муратов — Сагадеев — Шевченко.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Шаров;
Калинин — Жиляков, Фатеев — Карлин — Косов;
Сергиенко — Ясинский, Кошурников — Малыхин — Коньков.
- 20 сентября 2019
-
18:13
-
18:01
-
17:49
-
17:46
-
17:18
-
17:01
-
16:52
-
16:23
-
16:18
-
15:41
-
15:36
-
15:33
-
15:06
-
14:55
-
14:35
-
14:11
-
13:46
-
13:32
-
13:19
-
12:47
-
12:25
-
12:01
-
11:31
-
11:18
-
11:00
-
10:34
-
10:12
-
10:04
-
09:47
-
09:29
-
09:11
-
09:00
-
07:25
-
06:01
-
05:52