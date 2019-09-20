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«Барыс» — «Трактор»: Акользин получил «5+20» за удар коленом

«Барыс» — «Трактор»: Акользин получил «5+20» за удар коленом
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» принимает «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе второго периода подопечные Андрея Скабелки выигрывают со счётом 2:0.

В середине матча нападающий «Барыса» Павел Акользин получил дисциплинарный штраф до конца игры за удар в колено защитника Виталия Меньшикова. Ранее удаление до конца матча получил нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко, признанный агрессором в драке с Ессе Виртаненом.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Барыс»:

Паскуале (Карлссон);
Метальников — Блэкер, Пакаринен — Бойд — Тангрэйди;
Полохов — Маклюков, Михайлис — Найт — Хелука;
Семёнов — Шалапов, Старченко — Шестаков — Петухов;
Акользин, Муратов — Сагадеев — Шевченко.

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Шаров;
Калинин — Жиляков, Фатеев — Карлин — Косов;
Сергиенко — Ясинский, Кошурников — Малыхин — Коньков.

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