«Трактор» завершил выездную серию поражением в матче с «Барысом»

«Барыс» принимал «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Алма-Ате и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Челябинский клуб завершил восьмиматчевую выездную серию.



На первый перерыв команды ушли без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке казахстанский клуб дважды огорчил соперника. Сначала отличился Роман Старченко, а затем Ииро Пакаринен реализовал численный перевес. В ходе второго периода «Барыс» остался без двух хоккеистов — Дмитрий Шевченко и Павел Акользин получили дисциплинарные штрафы до конца матча.



25 сентября «Барыс» проведёт выездной матч с «Металлургом», а подопечные Петериса Скудры 23-го числа сыграют в Челябинске с «Нефтехимиком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.