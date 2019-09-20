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«Трактор» завершил выездную серию поражением в матче с «Барысом»

«Трактор» завершил выездную серию поражением в матче с «Барысом»
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» принимал «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Алма-Ате и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Челябинский клуб завершил восьмиматчевую выездную серию.

На первый перерыв команды ушли без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке казахстанский клуб дважды огорчил соперника. Сначала отличился Роман Старченко, а затем Ииро Пакаринен реализовал численный перевес. В ходе второго периода «Барыс» остался без двух хоккеистов — Дмитрий Шевченко и Павел Акользин получили дисциплинарные штрафы до конца матча.

25 сентября «Барыс» проведёт выездной матч с «Металлургом», а подопечные Петериса Скудры 23-го числа сыграют в Челябинске с «Нефтехимиком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2019, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Старченко (Шалапов, Шестаков) – 21:34' (5x5)   2:0 Пакаринен (Блэкер, Бойд) – 23:11' (4x3)
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