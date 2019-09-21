«Автомобилист» — «Спартак»: Хомченко займёт место в воротах гостей

«Автомобилист» и «Спартак» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 21 сентября, начало — в 14:30 мск. Уральская команда ещё ни разу не проиграла в нынешнем сезоне, а «Спартак» потерпел шесть поражений в последних семи матчах.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;
Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Хрипунов;
Овчинников — Леонтьев, Обидин — Попов — Сетдиков.
«Спартак»:
Хомченко (Беспалов);
Вишнеский — Гончаров, Карсумс — Юньков — Даугавиньш;
Херсли — Рылов, Фёдоров — Ганзл— Хохлачёв;
Кулик — Никишин, Никонцев — Столяров — Кокарев;
Тришин, Лещенко, Талалуев — Шашков — Цыплаков.
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