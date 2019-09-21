Карандин: календарь КХЛ для Дальнего Востока требует доработки

Легендарный отечественный арбитр Юрий Карандин поделился мнением о выступлении «Амура» в нынешнем сезоне.



«Амуру» не везёт. Команда бьётся в каждом матче, все поражения — или в овертайме, или в одну шайбу. Вспоминаю, два года назад, при Андрее Мартемьянове, «Амур» стартовал примерно так же. Но в Хабаровске терпели, работали над деталями. В конце концов именно в том сезоне впервые в КХЛ вышли в плей-офф. На мой взгляд, ничего не потеряно и для нынешнего «Амура». Две-три победы — и Хабаровск уже в плей-офф.



Эксперты уже отмечали, что в сентябре именно у «Амура» самое тяжелое расписание. Сначала были четыре гостевых матча за пять дней, затем короткий домашний отрезок — и перелёт через половину земного шара на дальний Запад, в Белоруссию и Латвию. Расписание действительно экстремальное, видим это и по количеству травм, и по результату, когда команде каждый раз не хватает совсем чуть-чуть.



Считаю, дальневосточные команды КХЛ не должны играть короткими сериями. Пять-шесть матчей на выезде, столько же дома — такая схема оптимизирует и количество перелетов, и финансы. Календарь КХЛ для Дальнего Востока требует доработки», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

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