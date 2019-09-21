Карандин: календарь КХЛ для Дальнего Востока требует доработки

Легендарный отечественный арбитр Юрий Карандин поделился мнением о выступлении «Амура» в нынешнем сезоне.
«Амуру» не везёт. Команда бьётся в каждом матче, все поражения — или в овертайме, или в одну шайбу. Вспоминаю, два года назад, при Андрее Мартемьянове, «Амур» стартовал примерно так же. Но в Хабаровске терпели, работали над деталями. В конце концов именно в том сезоне впервые в КХЛ вышли в плей-офф. На мой взгляд, ничего не потеряно и для нынешнего «Амура». Две-три победы — и Хабаровск уже в плей-офф.
Эксперты уже отмечали, что в сентябре именно у «Амура» самое тяжелое расписание. Сначала были четыре гостевых матча за пять дней, затем короткий домашний отрезок — и перелёт через половину земного шара на дальний Запад, в Белоруссию и Латвию. Расписание действительно экстремальное, видим это и по количеству травм, и по результату, когда команде каждый раз не хватает совсем чуть-чуть.
Считаю, дальневосточные команды КХЛ не должны играть короткими сериями. Пять-шесть матчей на выезде, столько же дома — такая схема оптимизирует и количество перелетов, и финансы. Календарь КХЛ для Дальнего Востока требует доработки», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.
- 21 сентября 2019
-
16:37
-
16:14
-
15:48
-
15:45
-
15:37
-
15:14
-
14:48
-
14:17
-
14:02
-
13:44
-
13:39
-
13:05
-
12:51
-
12:38
-
12:17
-
11:55
-
11:32
-
11:14
-
10:56
-
10:25
-
10:01
-
09:22
-
09:10
-
09:02
-
08:12
-
07:22
-
06:43
-
06:09
-
05:26
-
04:56
-
04:00
-
02:57
-
00:53
-
00:20
-
00:00