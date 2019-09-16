Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кожевников: «Амур» приговорили календарём. Космическое путешествие

Кожевников: «Амур» приговорили календарём. Космическое путешествие
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о слабом старте хабаровского «Амура» в чемпионате.

«Об „Амуре“ я уже говорил на старте турнира, когда посмотрел календарь и понял, что команда фактически приговорена. Четыре матча за пять дней, да ещё с длительными перелётами, по маршруту Москва — Новосибирск — Астана — Хабаровск. Затем половину недели дома и опять полетели на Запад — Минск, Рига и так далее. Космическое путешествие!

Честно говоря, я удивляюсь тому, что „Амур“ ещё не посыпался, в каждом матче бьётся. Например, в Уфе в последней встрече сыграл на равных. Команда создаёт моменты, но реализация страдает — прежде всего из-за усталости.

Руководство „Амура“ публично поддержало Гулявцева? В Хабаровске всегда профессионально относились к тренерам. В противном случае „Амур“ не открыл бы для России тренера Андрея Мартемьянова. У него были такие же серии, как сегодня у Гулявцева, но президент клуба Александр Могильный терпел. В итоге Мартемьянов выстрелил и с Хабаровском, и с „Автомобилистом“», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

Кого первым уволят на Востоке? Рейтинг тренеров КХЛ
Яндач не справится с «Металлургом», а Квартальнов и Хартли претендуют на Кубок Гагарина.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент