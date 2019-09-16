Кожевников: «Амур» приговорили календарём. Космическое путешествие

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о слабом старте хабаровского «Амура» в чемпионате.
«Об „Амуре“ я уже говорил на старте турнира, когда посмотрел календарь и понял, что команда фактически приговорена. Четыре матча за пять дней, да ещё с длительными перелётами, по маршруту Москва — Новосибирск — Астана — Хабаровск. Затем половину недели дома и опять полетели на Запад — Минск, Рига и так далее. Космическое путешествие!
Честно говоря, я удивляюсь тому, что „Амур“ ещё не посыпался, в каждом матче бьётся. Например, в Уфе в последней встрече сыграл на равных. Команда создаёт моменты, но реализация страдает — прежде всего из-за усталости.
Руководство „Амура“ публично поддержало Гулявцева? В Хабаровске всегда профессионально относились к тренерам. В противном случае „Амур“ не открыл бы для России тренера Андрея Мартемьянова. У него были такие же серии, как сегодня у Гулявцева, но президент клуба Александр Могильный терпел. В итоге Мартемьянов выстрелил и с Хабаровском, и с „Автомобилистом“», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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