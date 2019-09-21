Чирлидерша с яркими тату, прыжок игрока на спину сопернику. Фото победы «Динамо»

21 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в матче розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ местное «Динамо» одержало победу над рижскими одноклубниками. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Заброшенных шайб в матче пришлось ждать до концовки второго периода. На 40-й минуте подопечные Владимира Крикунова забили сразу два гола, авторами которых стали форвард Андре Петерссон и защитник Кирилл Лямин. На 57-й минуте Петерссон оформил дубль после точного броска в пустые ворота рижан. В концовке соперники обменялись голами Нериюса Алишаускаса и Дмитрия Яшкина.

Бело-голубые одержали вторую победу в шести последних матчах, у рижского коллектива пять поражений в шести встречах.

Лучшие кадры с матча «Динамо» Москва — «Динамо» Рига — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.