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Кузнецова вернули в тройку к Овечкину

Кузнецова вернули в тройку к Овечкину
Хоккей / НХЛ 0

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в тренировочном лагере, информирует пресс-служба столичной команды в «Твиттере».

Нападающий Евгений Кузнецов, который пропустит три первых матча регулярного чемпионата из-за дисквалификации, будет работать в звене с Александром Овечкиным. Защитник Дмитрий Орлов определён в пару к Радко Гудасу, который пополнил ряды команды в результате обмена с «Филадельфией Флайерз».

«Красные»:

Копли (Самсонов);
Юус — Дженсен, Овечкин — Кузнецов — Оши;
Джохансен — Уильямс, Врана — Бойд — О’Брайен;
Фехервари, Лайпсик — Сгарбосса — Герсич, Пиньо.

«Синие»:

Холтби (Ванечек);
Зигенталер — Карлсон, Стивенсон — Бекстрём — Уилсон;
Орлов — Гудас, Хагелин — Эллер — Паник;
Кемпны — Левингтон, Маленстин — Дауд — Хэтуэй.

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