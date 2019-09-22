Кузнецова вернули в тройку к Овечкину

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в тренировочном лагере, информирует пресс-служба столичной команды в «Твиттере».



Нападающий Евгений Кузнецов, который пропустит три первых матча регулярного чемпионата из-за дисквалификации, будет работать в звене с Александром Овечкиным. Защитник Дмитрий Орлов определён в пару к Радко Гудасу, который пополнил ряды команды в результате обмена с «Филадельфией Флайерз».



«Красные»:



Копли (Самсонов);

Юус — Дженсен, Овечкин — Кузнецов — Оши;

Джохансен — Уильямс, Врана — Бойд — О’Брайен;

Фехервари, Лайпсик — Сгарбосса — Герсич, Пиньо.



«Синие»:



Холтби (Ванечек);

Зигенталер — Карлсон, Стивенсон — Бекстрём — Уилсон;

Орлов — Гудас, Хагелин — Эллер — Паник;

Кемпны — Левингтон, Маленстин — Дауд — Хэтуэй.

«Ему нужна наша поддержка, а не презрение». Америка — о наказании Кузнецова Крови там никто не требует.