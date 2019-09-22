Кагарлицкий: своей игрой не очень доволен, нужно ещё больше помогать команде

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий подвёл итоги домашнего матча с «Витязем» (2:4).



«Можно было сыграть лучше, хотелось бы чуть больше пользы приносить команде. Очки — это очки, но команда проиграла, и очки такого удовольствия при поражениях не доставляют. Наверное, надо ещё больше набирать очков, ещё больше помогать. Вообще, своей сегодняшней игрой не очень доволен.

«Витязь» забил на два гола больше, реализовали свои моменты, в первую очередь два большинства. Это и сказалось на игре, мы не реализовали, а они забили две, вот и весь результат.



Ежов, конечно, здорово играл, но мы должны делать свою работу. Кто бы ни играл в воротах, мы должны его пробивать, забивать свои моменты. Конечно, у них хороший вратарь, у нас тоже хорошие вратари. Мы свою работу не сделали.



Время до ЦСКА есть, хорошо, что сегодня игра была в пять вечера, будет время восстановиться. Плюс у нас есть игроки, которые сегодня не принимали участия в игре, думаю, завтра они появятся, свежие. И мы успеем отдохнуть, в этом нет ничего страшного. В плей-офф же играют каждый день, мы к этому готовы и много тренируемся, не думаю, что с этим будут проблемы», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.