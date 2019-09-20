Кагарлицкий – игрок не для СКА? Кто проваливает старт сезона на Западе

Есть ещё Кемппайнен, который скучает по Умарку, и Коновалов, которому не так комфортно в новой системе игры «Локомотива».

Совсем недавно мы говорили о хоккеистах, которые приятно удивили на старте сезона КХЛ, но, разумеется, есть и разочаровавшие игроки. Как правило, таких гораздо больше, поэтому делим текст на две части и начинаем с Западной конференции.

На них никто не ставил. 10 игроков, удивляющих на старте сезона КХЛ Эти ребята делают начало чемпионата ярче.

Бен Маршалл, 27 лет («Динамо» Р)

7 игр, 3 (0+3) очка, «-5»



Маршалл переходил в Ригу в статусе лучшего защитника-бомбардира чемпионата Словакии, в нём видели прямую замену для Мэттью Майоне, но пока Маршалл не спешит радовать в атаке. Всего три очка за результативность, притом что защитник стабильно проводит на льду более 20 минут в топ-4 рижской обороны, регулярно играет в большинстве.



На его результативность можно было закрыть глаза, если бы, например, Маршалл был сверхнадёжен у своих ворот. Но и здесь он не может похвастать успехом – «-5» это худший показатель полезности в команде.

Даниил Тарасов, 28 лет («Динамо» М)

Даниил Тарасов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

7 игр, 0 очков, «-5»



Пока совсем не задаётся сезон у воспитанника бело-голубых Даниила Тарасова. Шесть матчей, ни одного набранного очка, недовольство Владимира Крикунова, и это при том, что в последних сезонах Тарасов стал лидером «Динамо» и казалось, что он должен прогрессировать и дальше.

Крикунов: абсолютно недоволен игрой Тарасова. Ерёменко признался, что не в игре

Даниил на старте сезона пробуется Крикуновым в разных сочетаниях. Но ни с Полыгаловым и Индрашисом, ни с Шипачёвым и Петерссоном/Яшкиным он не приносит пользу «Динамо», да ещё и имеет худший показатель полезности в команде.

Марко Анттила, 34 года («Йокерит»)

Марко Анттила Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

6 игр, 1 (0+1) очко, «-2»



Совсем ничего не слышно на старте чемпионата про главного финского героя ЧМ-2019. Понятно, что Анттила в «Йокерите» и раньше никогда не играл в топ-6, но при этом он с завидной регулярностью отличался заброшенными шайбами и набранными очками. Казалось, что после своего сенсационного выступления на чемпионате мира Анттила должен испытать душевный подъём и продолжить зажигать за «Йокерит», но пока мы видим обратный эффект. Финский гигант получает своё игровое время в третьем-четвёртом звене, но в его активе лишь одна голевая передача, да ещё и отрицательный показатель полезности.

Марьямяки: не думаю, что Анттилу поразит звёздная болезнь после ЧМ-2019

Антти Ниеми, 36 лет («Йокерит»)

Антти Ниеми Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

3 игры, 13 пропущенных шайб, КН 4,36 и 86,3% ОБ



Собственно, в случае с Антти Ниеми цифры статистики исчерпывающе говорят сами за себя. Более четырёх пропущенных шайб за матч – это, как говорится, похороны. Ниеми был воодушевлён приездом в КХЛ, да и мы ждали известного финского голкипера, но то ли он подошёл неподготовленным к старту сезона, то ли просто возраст берёт своё – непонятно.

Обладатель Кубка Стэнли не тянет уровень КХЛ. Ниеми забивают, как хотят Кажется, «Йокерит» серьёзно ошибся с вратарём.

Разумеется, для Яниса Калниньша не составит труда переиграть Ниеми в воротах «Йокерита», но пока Марьямяки ещё даёт шансы финскому ветерану. В последний раз он запустил шесть от «Торпедо», «шуты» упустили преимущество в три шайбы. Да и вообще, у Ниеми пока нет ни одной победы в КХЛ.

Стаффан Кронвалль, 37 лет («Локомотив»)

Стаффан Кронвалль Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

6 игр, 0 очков, «-5»



Уже в прошлом сезоне старожил и капитан ярославцев серьёзно сдал в результативности, потерял место в ведущей паре обороны «Локомотива», но провёл крутой плей-офф, заставив руководство «железнодорожников» продлить контракт с Кронваллем ещё на год.



Сейчас швед наверняка остаётся духовным лидером «Локомотива» в раздевалке, главным помощником Крэйга Мактавиша и примером для молодых, но на ледовой площадке Кронвалль уже совсем не тот. При Мактавише Стаффан снова выходит в первой паре «Локомотива», но в шести играх у него ни одного набранного очка и с отрывом худший показатель полезности в команде. Кронвалль, безусловно, сделал очень много для ярославского клуба, но, вероятно, этот год для него станет последним в команде.

Они возрождали «Локомотив». Приёмные сыновья Ярославля Многие оставили яркий след в новейшей истории «железнодорожников».

Илья Коновалов, 21 год («Локомотив»)

Илья Коновалов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

3 игры, 11 пропущенных шайб, КН 6,01 и 84,6% ОБ



Печально пока наблюдать за игрой лучшего новичка прошлого сезона КХЛ. Илья Коновалов по каким-то причинам оказался совсем не готов к новому чемпионату. Он пропускает серийные голы, лёгкие броски, причём дело не в слабости обороны «Локомотива», а именно в неуверенной игре самого голкипера. Ярославцы, конечно, прилично грешат в защите, но Коновалов уже пропустил очень много необязательных шайб.



В чём здесь проблема? Однозначно сказать трудно, но, видимо, дело в психологии. В прошлом сезоне Коновалов довольно внезапно задвинул Александра Салака, и на этом кураже прошёл всю регулярку. Сейчас с Ильи уже совсем другой спрос, в нём видят железного первого номера «Локомотива», и этой ответственности молодой ещё парень пока не выдерживает. В результате в воротах «железнодорожников» сейчас больше играет Александр Лазушин, но Коновалову, конечно, ещё предоставят шанс реабилитироваться.

Мактавиш — о Коновалове: вешать всё на плечи вратаря не стоит

Дмитрий Кагарлицкий, 30 лет (СКА)

Дмитрий Кагарлицкий Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

6 игр, 2 (1+1) очко, «+2»



Летом мы преподносили трансфер Дмитрия Кагарлицкого в СКА как лучший в период межсезонья, говорили, что от него выиграют и питерский клуб, и сам хоккеист.

Кагарлицкий в СКА — лучший трансфер лета! Это идеальный вариант для всех СКА выиграл борьбу за нападающего вовсе не деньгами.

Но пока у Кагарлицкого в СКА всё очень плохо. Он просто растворился в Санкт-Петербурге. Алексей Кудашов и некоторые эксперты просят подождать, дать время Кагарлицкому на адаптацию, но Дмитрию уже 30 лет, он сменил немало команд за карьеру, и никогда у него не было проблем с вливанием в новый коллектив.

Гуськов: ещё рано говорить резкие слова о Кагарлицком

Кагарлицкого называли новой российской звездой СКА, но эти лавры у Дмитрия ещё в межсезонье отобрал Владимир Ткачёв, а начало сезона показало, кто реально будет тащить питерцев. Пока Ткачёв с Лехтеря и Плотниковым куражатся над обороной соперников, Кагарлицкий в звене с не самыми плохими партнёрами Алексеем Бывальцевым и Максимом Карповым набирает 2 очка в шести сыгранных встречах. Интересно, что Кудашов не двигает Дмитрия к другим партнёрам, а просто выводит его из состава на пару игр в качестве воспитательных мер. Проблема здесь ясна. Дмитрию тяжело быть одним из в команде, он привык, когда главную ставку делают только на него. В СКА такого в ближайшем сезоне точно не будет, поэтому ждать полной реабилитации Кагарлицкого точно не стоит.

Йоонас Кемппайнен, 31 год (СКА)

Йонас Кемппайнен Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

6 игр, 0 очков, «-1»



Кемппайнен – ещё одна большая надежда СКА в межсезонье и не менее большое разочарование на старте чемпионата. Финн пока вовсе обходится без набранных очков, да ещё и имеет отрицательный показатель полезности.

Кстати, по поводу Кемппайнена в СКА особых иллюзий испытывать не стоило. В Уфе Йоонас просто органично дополнял связку Умарка и Хартикайнена, здорово работая на пятачке и на точке вбрасывания. Но ничего особенного финн не показывал, он был слишком партнёрозависимым игроком. В СКА своих Умарка и Хартикайнена не нашлось, Кемппайнена Алексей Кудашов поставил с Наилем Якуповым и Александром Барабановым, но ничего хорошего из этой затем не вышло. Якупов сам привык завершать атаки, а стараний одного Барабанова не хватало.



В последних играх Кемппайнен и вовсе выходит в четвёртой тройке то с Виктором Тихоновым и Евгением Кетовым, то с Александром Барабановым и Василием Подколзиным, но это уже агония тренерского штаба в попытке хоть как-то расставить своих многочисленных игроков. Уже можно признать, что Кемппайнен в СКА просто оказался лишним, питерцы прекрасно справятся и без него, и лучше будет вернуть Йоонаса в Уфу, где пока также не может себя найти Сакари Маннинен.

Анатолий Никонцев, 29 лет («Спартак»)

Анатолий Никонцев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

8 игр, 1 (0+1) очко, «+2»



После ударного прошлого сезона от Анатолия Никонцева ждали продолжения и в этом году. Форвард до травмы тогда настрелял за «Спартак» 17 шайб, даже пробился в сборную России, и казалось, что Никонцев станет одной из главных опор Олега Знарка. Но пока Никонцев не спешит оправдывать авансы. В восьми играх у него весьма скромные показатели, ни одной заброшенной шайбы, хотя «Спартаку» сейчас как никогда нужны шайбы от форвардов. Знарок пока ищет для Анатолия идеальное место в составе, но вряд ли это может служить оправданием для столь блёклой игры.

Миро Аалтонен, 26 лет («Витязь»)

Миро Аалтонен Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

5 игр, 2 (0+2) очка, «0»



Удивительное дело – «Витязь» лидирует в Западной конференции на старте сезона, а главная звезда подольской команды показывает игру, близкую к провальной. Оказывается, бывает и такое. Пока «Витязь» тащат Сёмин, Макеев и Гребенщиков, Миро Аалтонен не может открыть счёт заброшенным шайбам и теряет место в составе на пару игр. Кстати, вместе с ним явно не в своей тарелке находятся и Йоонас Няттинен с Пеккой Йормаккой, хотя именно на легионеров «Витязь» делал основную ставку в межсезонье.

Вайсфельд — о хорошем старте «Витязя»: для этого все звёзды сошлись

Впрочем, любопытную трактовку этой ситуации предложил Леонид Вайсфельд. Известный функционер высказал мнение, что легионеры во главе с Аалтоненом, может, и не тащат сейчас команду, но отвлекают на себя большое количество внимания соперников. Это, безусловно, тоже важный вклад в командный успех, но всё-таки от того же Аалтонена ждут в первую очередь заброшенных шайб.