Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Отомстит ли СКА за первое поражение в «армейском» дерби?

Отомстит ли СКА за первое поражение в «армейском» дерби?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 23 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится пять матчей регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Сибирь» — «Ак Барс»;
— «Трактор» — «Нефтехимик»;
— «Северсталь» — «Динамо» Р;
— «Локомотив» — «Йокерит»;
— СКА — ЦСКА

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент