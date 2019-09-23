Отомстит ли СКА за первое поражение в «армейском» дерби?

Сегодня, 23 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится пять матчей регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Сибирь» — «Ак Барс»;

— «Трактор» — «Нефтехимик»;

— «Северсталь» — «Динамо» Р;

— «Локомотив» — «Йокерит»;

— СКА — ЦСКА

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.