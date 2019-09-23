Отомстит ли СКА за первое поражение в «армейском» дерби?
Сегодня, 23 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится пять матчей регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Сибирь» — «Ак Барс»;
— «Трактор» — «Нефтехимик»;
— «Северсталь» — «Динамо» Р;
— «Локомотив» — «Йокерит»;
— СКА — ЦСКА
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.
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