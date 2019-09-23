Томаш Гика и Лукаш Седлак пропустят ближайшие матчи «Трактора»
Как стало известно «Чемпионату», нападающие «Трактора» Томаш Гика и Лукаш Седлак пропустят ближайшие матчи челябинской команды из-за различных повреждений. Гика пропустит как минимум один матч, Седлак три-четыре игры. Оба легионера входят в число лидеров «Трактора», пополнив команду в прошедшее межсезонье.
В регулярном чемпионате-2019/20 26-летний Гика принял участие в 10 матчах, записав на свой счёт пять результативных передач при показателе полезности "+5" и четырёх минутах штрафного времени. Среднее игровое время форварда составляло 18 минут за игру.
26-летний Седлак в 10 встречах отметился 6 (5+1) результативными баллами при показателе полезности "+5" и шести минутах штрафа. В среднем игрок проводил на льду около 19 минут за матч.
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