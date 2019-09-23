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СКА — ЦСКА: в состав хозяев вернулись Кемппайнен и Кузьменко

СКА — ЦСКА: в состав хозяев вернулись Кемппайнен и Кузьменко
Хоккей / КХЛ 0

СКА и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 23 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В состав хозяев вернулись нападающие Йоонас Кемппайнен и Андрей Кузьменко, в то время как Виктор Тихонов и Илья Каблуков в заявку не попали. Кроме того, в составе отсутствует голкипер Пётр Кочетков.

СКА:

Мельничук (Налимов);
Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачёв;
Земчёнок, Подколзин — Кемппайнен — Барабанов, Кузьменко.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Романов — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Калинин;
Науменков, Попов — Карнаухов — Мамин.

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