СКА — ЦСКА: в состав хозяев вернулись Кемппайнен и Кузьменко

СКА и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 23 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



В состав хозяев вернулись нападающие Йоонас Кемппайнен и Андрей Кузьменко, в то время как Виктор Тихонов и Илья Каблуков в заявку не попали. Кроме того, в составе отсутствует голкипер Пётр Кочетков.



СКА:



Мельничук (Налимов);

Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачёв;

Земчёнок, Подколзин — Кемппайнен — Барабанов, Кузьменко.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Романов — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Калинин;

Науменков, Попов — Карнаухов — Мамин.

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