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СКА — ЦСКА: арбитры засчитали гол Шалунова, несмотря на тренерский запрос хозяев

СКА — ЦСКА: арбитры засчитали гол Шалунова, несмотря на тренерский запрос хозяев
Хоккей / КХЛ 0

СКА принимает ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Московский клуб открыл счёт стараниями Максима Шалунова. Тренерский штаб питерцев во главе с Алексеем Кудашовым взял запрос на положение вне игры, однако арбитры не стали менять первоначальное решение после просмотра видеоповтора.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

СКА:

Мельничук (Налимов);
Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачёв;
Земчёнок, Подколзин — Кемппайнен — Барабанов, Кузьменко.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Романов — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Калинин;
Науменков, Попов — Карнаухов — Мамин.

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