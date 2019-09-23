СКА — ЦСКА: арбитры засчитали гол Шалунова, несмотря на тренерский запрос хозяев

СКА принимает ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Московский клуб открыл счёт стараниями Максима Шалунова. Тренерский штаб питерцев во главе с Алексеем Кудашовым взял запрос на положение вне игры, однако арбитры не стали менять первоначальное решение после просмотра видеоповтора.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
СКА:
Мельничук (Налимов);
Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачёв;
Земчёнок, Подколзин — Кемппайнен — Барабанов, Кузьменко.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Романов — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Калинин;
Науменков, Попов — Карнаухов — Мамин.
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