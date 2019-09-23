Робинсон: надеюсь, Калинин и Марченко оплатят мне ужин. Не откажусь от халявы

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон поделился эмоциями после матча со СКА (3:2 Б).



«СКА получил большинство «пять на три», в такие моменты, особенно в концовке игры и в овертайме, надо жертвовать собой, играть отчаянно, заставлять соперника терять шайбу, выводить её из своей зоны. Сорокин сегодня сыграл изумительно, вратарь — наш лучший игрок меньшинства.



Надеюсь, Калинин и Марченко (хоккеисты ЦСКА заработали удаления в конце основного времени матча. — Прим. «Чемпионата») теперь оплатят мне ужин. От халявного ужина я не откажусь. Но такие вещи случаются, что поделать, если в концовке игры выкидываешь шайбу за пределы площадки. Значит, другие ребята должны их прикрыть. Сегодня мы играли командой, это самое главное.



Обе игры со СКА были хорошими, сегодня был атакующий хоккей в обе стороны, болельщикам такое больше нравится. Но я бы лучше выиграл 3:0, чем как сегодня.



В СКА много талантливых игроков, если дать им время, они могут разыграть шайбу. Мы стараемся атаковать как можно больше и заставлять их ошибаться», — передаёт слова Робинсона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Голы Ткачёва – лучшее, что сейчас есть у СКА. Это уровень НХЛ Первую шайбу положил как рукой в девятку, а во второй удивил финтами. Но СКА это не помогло сломить ЦСКА.