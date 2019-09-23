Голы Ткачёва – лучшее, что сейчас есть у СКА. Это уровень НХЛ

Первую шайбу положил как рукой в девятку, а во второй удивил финтами. Но СКА это не помогло сломить ЦСКА.

СКА в кризисе – команда лидирует в дивизионе Боброва, но проблем в игре, хоть отбавляй. В Петербурге не могут найти место Кемппайнену, которого летом перехватили у «Салавата Юлаева», Кагарлицкий переживает не лучшие времена, оборона зияет дырами. Матчи с ЦСКА не сулят ничего хорошего – в первом «армейском» дерби сезона москвичи победили 3:0, сегодня состоялась вторая игра.

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Но в составе СКА оказался человек, который смог на равных бодаться со столичными одноклубниками. Говорят, один в поле не воин, но вы видели, что сегодня творил на льду Владимир Ткачёв?



Последние пять игр он буксовал – всего одна передача и «-3» по показателю полезности. Наверняка он и сам был недоволен своей игрой – его брали в СКА на роль безоговорочного лидера, ради переезда в Петербург он на время отложил свой отъезд в НХЛ, решив пойти по проторенному пути Артемия Панарина и Никиты Гусева, которые за океан уезжали в ранге суперзвёзд КХЛ.

ЦСКА буднично забросил первым. Алексей Кудашов пытался протестовать и взял запрос на положение вне игры, но шайбу засчитали, а СКА дали две минуты. В штрафбокс отправился Ткачёв, и эта карта сыграла. Выскочив из штрафбокса, он на чужой синей обокрал Дальбека, заехал в зону атаки и бросил, смахнув паутинку с девятки. Как рукой положил.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.



Кагарлицкий хватает совершенно глупые удаления (его две минуты реализовал Шалунов, сделав дубль), Якупов носится как угорелый, но не может воспользоваться преимуществом в скорости. В большинстве он тоже много бросает в касание, но всё – в Сорокина. Карпов не попадает по шайбе или отдаёт неточные передачи, запарывая потенциально голевые моменты. Зуб много играет (сегодня вышел в большинстве) и много бросает, но мало что доходит до ворот.

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Уже при счёте 1:2, в то время, когда у СКА не получалось вообще ничего, Ткачёв ещё раз продемонстрировал высший класс. В большинстве СКА пока не дотягивает даже до 18% реализации, но Ткачёв воспользовался суматохой на точке вбрасывания, подхватил шайбу, невозмутимо проехал к воротам Сорокина, с видимой лёгкостью увернулся от клюшки Карнаухова и положил в домик.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.



СКА это не спасло, как не спали и щедрые подарки ЦСКА – два удаления подряд в концовке третьего периода и ещё одно в овертайме. На буллитах у ЦСКА забил Вей, у СКА – никого. Ближе всех к голу был Ткачёв, но – штанга.



Ткачёв был великолепен, но даже он не может играть за всю команду. С такой игрой Владимир и в НХЛ бы не затерялся, но пока Владимир – игрок СКА. И он — лучшее, что сейчас есть у петербуржцев. Жаль только, что против ЦСКА он бился практически в одиночку.