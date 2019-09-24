Бэбкок: Коршков провёл очень хороший матч с «Монреалем»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок дал комментарий после победы над «Монреаль Канадиенс» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей.



«Думаю, Коршков провёл очень хороший матч. Холл, Петан, у парней были возможности, и они с этим что-то сделали. Это то, что мы ищем. Сегодня вечером негде было спрятаться. Вы играли против действительно хороших игроков, и вам пришлось играть усердно, и они сделали это», — приводит слова Бэбкока в своём «твиттере» журналист Марк Мастерс.

Главным героем встречи стал нападающий «Мэйпл Лифс» Егор Коршков. Россиянин провёл на льду 15 минут 40 секунд, отметился дублем и заработал показатель полезности «+2». Ещё одну шайбу в составе победителей забросил форвард Даррен Арчибальд.