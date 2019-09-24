Давыдов: СКА и ЦСКА — лучшие клубы КХЛ, но больших мастеров нет даже там

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о победе ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:2 Б).

«СКА — ЦСКА — главное противостояние КХЛ последних лет. Это видно любому специалисту — другие скорости, другая насыщенность игры, другое качество выполнения приемов. Нам опять показали очень качественный и конкурентный хоккей.

Наверное, можно говорить о том, что в самых мельчайших деталях игроки ЦСКА всё-таки чуть сильнее своих коллег из СКА. Собственно это показывает как результат личных встреч, так и то, что Кубок Гагарина находится именно у «армейцев» Москвы.

Недостаток, пожалуй, только один. СКА и ЦСКА — лучшие клубы КХЛ, но надо признать, что больших мастеров нет даже в этих командах. Да, подают надежды, например, Капризов и Якупов, но, к сожалению, они играют не ровно — в одном матче заметны, в другом уходят в тень.



Вчера пришла очередь выделяться Ткачёва и Шалунова, они забили действительно мастерские голы. Но, к сожалению, новых Михайлова, Якушева, Харламова или Мальцева сегодня в КХЛ нет. Это большой недостаток нашей лиги", — цитирует Давыдова Russia-Hockey.