Давыдов: СКА и ЦСКА — лучшие клубы КХЛ, но больших мастеров нет даже там

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о победе ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:2 Б).
«СКА — ЦСКА — главное противостояние КХЛ последних лет. Это видно любому специалисту — другие скорости, другая насыщенность игры, другое качество выполнения приемов. Нам опять показали очень качественный и конкурентный хоккей.
Наверное, можно говорить о том, что в самых мельчайших деталях игроки ЦСКА всё-таки чуть сильнее своих коллег из СКА. Собственно это показывает как результат личных встреч, так и то, что Кубок Гагарина находится именно у «армейцев» Москвы.
Недостаток, пожалуй, только один. СКА и ЦСКА — лучшие клубы КХЛ, но надо признать, что больших мастеров нет даже в этих командах. Да, подают надежды, например, Капризов и Якупов, но, к сожалению, они играют не ровно — в одном матче заметны, в другом уходят в тень.
Вчера пришла очередь выделяться Ткачёва и Шалунова, они забили действительно мастерские голы. Но, к сожалению, новых Михайлова, Якушева, Харламова или Мальцева сегодня в КХЛ нет. Это большой недостаток нашей лиги", — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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