«Вашингтон» отправил Алексеева в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» сократил список игроков в своём тренировочном лагере. Российский защитник Александр Алексеев отправлен в Американскую хоккейную лигу, где он будет выступать за фарм-клуб «Херши».



Напомним, 19-летний Алексеев был выбран «Вашингтоном» на драфте 2018 года под общим 31-м номером.



Ранее директор по развитию «Вашингтона» Стив Ричмонд прокомментировал игру Алексеева: «Он был одним из самых крупных и сильных ребят в молодёжном хоккее. Теперь он станет слабым звеном, потому что будет молодым пацаном среди взрослых мужиков. Проблемы у него, скорее всего, могут возникнуть с адаптацией к скоростями во взрослом хоккее и с тем, что там все происходит намного быстрее. Он делает большой и очень серьёзный шаг. Он всегда был непростым. Но у него есть время, и мы не будем его торопить».