18-летний форвард «Металлурга» Дорофеев забил гол после шикарного прохода

18-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой во встрече с казахстанским «Барысом». Юный форвард записал на свой счёт гол после шикарного индивидуального прохода.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Бирюков, О'Делл — Расмуссен — Козун;

Береглазов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;

Дронов — Матушкин, Кулёмин— Галузин — Потехин;

Постма, Дорофеев— Неколенко — Тимкин, Рожков.



«Барыс»:



Паскуаль (Карлссон)

Маклюков — Диц, Пакаринен — Валк — Тангрэйди

Метальников — Блэкер, Михайлис — Найт — Хелука

Полохов — Шалапов, Старченко — Шестаков — Петухов

Семёнов, Муратов — Сагадеев — Шевченко.