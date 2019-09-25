18-летний форвард «Металлурга» Дорофеев забил гол после шикарного прохода
18-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой во встрече с казахстанским «Барысом». Юный форвард записал на свой счёт гол после шикарного индивидуального прохода.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Металлург»:
Кошечкин (Галимов);
Антипин — Бирюков, О'Делл — Расмуссен — Козун;
Береглазов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;
Дронов — Матушкин, Кулёмин— Галузин — Потехин;
Постма, Дорофеев— Неколенко — Тимкин, Рожков.
«Барыс»:
Паскуаль (Карлссон)
Маклюков — Диц, Пакаринен — Валк — Тангрэйди
Метальников — Блэкер, Михайлис — Найт — Хелука
Полохов — Шалапов, Старченко — Шестаков — Петухов
Семёнов, Муратов — Сагадеев — Шевченко.
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