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Ардашев: сообщение, что стану и.о. главного тренера, было как снег на голову

Ардашев: сообщение, что стану и.о. главного тренера, было как снег на голову
Хоккей / КХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Александр Ардашев прокомментировал итоги матча с рижским «Динамо» (4:0).

«Рад дебютировать. Сегодня ребята сыграли правильно, выполнили установку, благодарен им.

Смотрел все прошлые матчи нашей команды. Те, кто сегодня не попал в состав, за исключением, наверное, Апалькова, имели проблемы. К ним были претензии у тренерского штаба. Ребята выглядели не так, как от них ждут. Совместно мы приняли решение дать им отдохнуть. Объяснили им, что нужно добавить. Думаю, в ближайших играх они войдут в состав. Это нормально, когда идет перетасовка, здесь не важны возраст и статус. Если не в кондиции, ты не играешь.

Волнение было вчера. Сообщение, что буду исполнять обязанности тренера, было как снег на голову, осознание пришло только с утра. Ребята мне помогли. Рад, что нас поддержали болельщики, всем благодарен», — передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

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