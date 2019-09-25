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«Локомотив» уверенно победил рижское «Динамо» в первой игре без Мактавиша

«Локомотив» уверенно победил рижское «Динамо» в первой игре без Мактавиша
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке оказался сильнее рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0. «Железнодорожники» проводили первый матч после увольнения Крэйга Мактавиша, и. о. главного тренера — Александр Ардашев.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Локомотива» Павел Красковский. Во втором периоде ярославский коллектив упрочил преимущество, точными бросками отметились защитник Максим Осипов и форвард Николай Коваленко. На 45-й минуте нападающий «железнодорожников» Стефан Да Коста записал в актив гол, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2019, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 0
Динамо Р
Рига
1:0 Красковский (Да Коста, Алексеев) – 15:41' (5x5)   2:0 Осипов (Иванов, Ильенко) – 28:57' (5x5)   3:0 Коваленко (Осипов) – 39:55' (5x5)   4:0 Да Коста (Свитов, Алексеев) – 44:40' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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