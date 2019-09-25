«Локомотив» уверенно победил рижское «Динамо» в первой игре без Мактавиша

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке оказался сильнее рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0. «Железнодорожники» проводили первый матч после увольнения Крэйга Мактавиша, и. о. главного тренера — Александр Ардашев.



Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Локомотива» Павел Красковский. Во втором периоде ярославский коллектив упрочил преимущество, точными бросками отметились защитник Максим Осипов и форвард Николай Коваленко. На 45-й минуте нападающий «железнодорожников» Стефан Да Коста записал в актив гол, установив окончательный счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

