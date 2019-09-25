Гимаев: рижское «Динамо» теряет уверенность, страх неприемлем в хоккее

Защитник рижского «Динамо» Сергей Гимаев подвёл итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (0:4).



«Оцениваю сегодняшнюю игру неудовлетворительно. Как можно ещё оценивать, когда мы проиграли — 0:4?

В момент, когда нам очень нужны очки, нужны победы. Первый период начали неплохо, но пропустили. Во втором вышли, пытались отыграться, снова получили на контратаке.



Из-за этой череды поражений мы теряем уверенность. Выходим с мыслью, что нельзя ошибаться, а когда боишься ошибиться, ничего не делаешь. Страх ошибки — это неприемлемо в нашем хоккее. Где-то, может быть, немного физически просели, а с нашим хоккеем мы не можем уступать ни в единоборствах, ни в скорости. Всё это в совокупности даёт неудачный результат.



Будем разбираться, будем двигаться дальше. Верю, что всё наладится, всё будет хорошо», — приводит слова Гимаева корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

«Локомотив» уверенно победил рижское «Динамо» в первой игре без Мактавиша