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Гимаев: рижское «Динамо» теряет уверенность, страх неприемлем в хоккее

Гимаев: рижское «Динамо» теряет уверенность, страх неприемлем в хоккее
Хоккей / КХЛ 0

Защитник рижского «Динамо» Сергей Гимаев подвёл итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (0:4).

«Оцениваю сегодняшнюю игру неудовлетворительно. Как можно ещё оценивать, когда мы проиграли — 0:4?
В момент, когда нам очень нужны очки, нужны победы. Первый период начали неплохо, но пропустили. Во втором вышли, пытались отыграться, снова получили на контратаке.

Из-за этой череды поражений мы теряем уверенность. Выходим с мыслью, что нельзя ошибаться, а когда боишься ошибиться, ничего не делаешь. Страх ошибки — это неприемлемо в нашем хоккее. Где-то, может быть, немного физически просели, а с нашим хоккеем мы не можем уступать ни в единоборствах, ни в скорости. Всё это в совокупности даёт неудачный результат.

Будем разбираться, будем двигаться дальше. Верю, что всё наладится, всё будет хорошо», — приводит слова Гимаева корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

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