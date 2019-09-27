Коскинен — о Бурдасове: он один из тех, кто может забивать с расстояния

Бывший одноклубник Антона Бурдасова по СКА голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Микко Коскинен поделился мнением о российском форварде, который пытается пробиться в команду через тренировочный лагерь.

«Антон — один из тех, кто может забивать с расстояния. У него один из самых мощных бросков, с которыми я когда-либо сталкивался и очень быстрые руки. Для него было тяжело выходить на лёд после 12-часовой разницы во времени. Не многие хоккеисты могут справляться с этим, но Бурдасов, безусловно, один из них», — приводит слова Коскинена Edmonton Journal.

В матче с «Виннипег Джетс» (5:3) отличился защитник «нефтяников» Итан Бир, а ассистировал ему Антон Бурдасов. Это было первое результативное действие Бурдасова в Северной Америке.