Бурдасов набрал первое очко в НХЛ

В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. В ночь на 27 сентября мск «Виннипег Джетс» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом — 3:5.
На 46-й минуте отличился защитник «нефтяников» Итан Бир, результативная передача на счету Антона Бурдасова. Он набрал первое очко в НХЛ. Форвард находится в «Ойлерз» на просмотровом контракте.
За «Джетс» шайбы в ворота забросили Клинстон Франклин, Такер Пулман, Гэбриэд Бурк. За «Ойлерз» забили Томаш Юрчо (две шайбы), Коннор Макдэвид, Этан Беар (две шайбы).
Новый сезон в регулярном чемпионате НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск.
«Виннипег» должен был спокойно выигрывать свой дивизион в последнем сезоне. Команда из Канады упустила лидерство в самый последний момент, в первой же серии хозяева проиграли будущему чемпиону в шести встречах. Результаты предсезонных матчей не показывают готовность команды бороться за победу.
Просмотреть видео можно в «твиттере» «Эдмонтон Ойлерз».
- 27 сентября 2019
-
06:18
-
05:49
-
05:12
-
04:50
-
01:01
-
00:28
-
00:00
- 26 сентября 2019
-
23:54
-
23:36
-
23:22
-
23:01
-
22:46
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:27
-
22:19
-
22:11
-
21:58
-
21:52
-
21:51
-
21:46
-
21:39
-
21:38
-
20:39
-
20:29
-
20:20
-
19:37
-
19:30
-
19:30
-
19:28
-
19:01