Бурдасов набрал первое очко в НХЛ

В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. В ночь на 27 сентября мск «Виннипег Джетс» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом — 3:5.



На 46-й минуте отличился защитник «нефтяников» Итан Бир, результативная передача на счету Антона Бурдасова. Он набрал первое очко в НХЛ. Форвард находится в «Ойлерз» на просмотровом контракте.



За «Джетс» шайбы в ворота забросили Клинстон Франклин, Такер Пулман, Гэбриэд Бурк. За «Ойлерз» забили Томаш Юрчо (две шайбы), Коннор Макдэвид, Этан Беар (две шайбы).

Новый сезон в регулярном чемпионате НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск.



«Виннипег» должен был спокойно выигрывать свой дивизион в последнем сезоне. Команда из Канады упустила лидерство в самый последний момент, в первой же серии хозяева проиграли будущему чемпиону в шести встречах. Результаты предсезонных матчей не показывают готовность команды бороться за победу.



Просмотреть видео можно в «твиттере» «Эдмонтон Ойлерз».