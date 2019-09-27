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Бурдасов набрал первое очко в НХЛ

Бурдасов набрал первое очко в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. В ночь на 27 сентября мск «Виннипег Джетс» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом — 3:5.

На 46-й минуте отличился защитник «нефтяников» Итан Бир, результативная передача на счету Антона Бурдасова. Он набрал первое очко в НХЛ. Форвард находится в «Ойлерз» на просмотровом контракте.

За «Джетс» шайбы в ворота забросили Клинстон Франклин, Такер Пулман, Гэбриэд Бурк. За «Ойлерз» забили Томаш Юрчо (две шайбы), Коннор Макдэвид, Этан Беар (две шайбы).

Новый сезон в регулярном чемпионате НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск.

«Виннипег» должен был спокойно выигрывать свой дивизион в последнем сезоне. Команда из Канады упустила лидерство в самый последний момент, в первой же серии хозяева проиграли будущему чемпиону в шести встречах. Результаты предсезонных матчей не показывают готовность команды бороться за победу.

Просмотреть видео можно в «твиттере» «Эдмонтон Ойлерз».

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