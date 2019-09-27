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Вратарь «Калгари» Загидулин вышел на замену и пропустил четыре гола за период

Вратарь «Калгари» Загидулин вышел на замену и пропустил четыре гола за период
Хоккей / НХЛ 0

«Калгари Флэймз» проиграл «Сан-Хосе Шаркс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Питера Дебура.

Встреча сложилась крайне неудачным образом для российского вратаря Артёма Загидулина. Он появился на льду после второго периода при счёте 0:0 и пропустил четыре гола после 12 бросков. Основной вратарь «Калгари» Кэм Тальбо за два периода отразил 24 броска по воротам. Чешский вратарь Давид Риттих, являющийся вторым номером «огоньков», заявлен на матч не был.

В минувшем сезоне 24-летний вратарь провёл 25 матчей в регулярном чемпионате за магнитогорский «Металлург», одержав 13 побед. Загидулин отражал 92,4% бросков и пропускал 1,96 шайбы за игру. В плей-офф на счету вратаря 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,7.

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