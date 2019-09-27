Анкипанс: я не клоун в цирке. Всему должно быть своё время

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал провал клуба в последних матчах. Рижское «Динамо» проиграло четыре матча подряд. В сезоне-2019/20 подопечные Анкипанса выиграли только три встречи из десяти, заработав шесть очков при разнице шайб 16-37.

«В спешке можно принять неправильные решения. Понятное дело, что изменения произойдут. Если мы сегодня покажем пальцем на одного человека, то это будет очень неправильно. Команда может играть, может очень хорошо играть. Найти виновных очень легко.

Во-первых, каждый должен посмотреть в зеркало, потому что хоккей — это командный вид спорта. Важно задуматься, что мы делаем для команды, чтобы результат был. Это самое главное. Повторюсь, что мы не будем спешить с решениями, но они будут.

Сколько планшетов я разбил в раздевалке после поражения с «Северсталью»? Я не клоун в цирке. Всему должно быть своё время. Это было не подходящее время для подобного. Я могу встряхнуть команду, но в определённые моменты игроки должны справляться сами. Если они не будут брать на себя инициативу, появятся вопросы», — цитирует Анкипанса sportacentrs.com.