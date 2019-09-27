Виртанен — о матче с «Барысом»: это обычная встреча, особенного настроя не было

Защитник «Трактора» Ессе Виртанен дал комментарий после поражения со счётом 1:2 в матче с «Барысом».
«Очень сложная игра, мы тяжело работали сегодня, пытались выиграть, но «Барыс» — очень хорошая команда. В третьем периоде пытались сравнять счёт, но не получилось. Мы проиграли несколько игр подряд, но это хоккей, и через пару дней у нас уже следующий матч. Был ли особенный настрой? Нет, это была обычная встреча, много борьбы, много силовых приёмов», — передает слова Виртанена корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
Подопечные Петериса Скудры открыли счёт в середине первого периода стараниями Ессе Виртанена. Гости восстановили равновесие спустя две минуты благодаря точному броску Даррена Дица. Второй период завершился без результативных бросков, а на 52-й минуте Корбан Найт забросил вторую шайбу в ворота челябинского клуба.
- 27 сентября 2019
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