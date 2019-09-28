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«Детройт» по буллитам уступил «Торонто», Е. Свечников набрал два очка

«Детройт» по буллитам уступил «Торонто», Е. Свечников набрал два очка
Хоккей / НХЛ 0

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Детройт Ред Уингз» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Даррен Арчибальд, Мэтт Рид и Хадсон Элинуйк. Единственную попытку в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Джереми Бракко.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Детройта» Евгений Свечников. Россиянин провёл на льду 17 минут 27 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, совершил два силовых приёма, набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+2».

Видео гола Смита с передачи Свечникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Евгений Свечников открыл счет в матче «Детройт» — «Торонто»
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