Евгений Свечников открыл счет в матче «Детройт» — «Торонто»

На пятой минуте предсезонного матча НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Торонто Мэйпл Лифс» счёт открыл нападающий «Ред Уингз» Евгений Свечников. Первый период закончился со счётом 1:0.

Это уже вторая шайба для россиянина в рамках предсезонных матчей. Днём ранее Свечников забил «Сент-Луис Блюз» (4:1).

Свечников в 2015 году выбран в 1-м раунде драфта под общим 19-м номером клубом «Детройт Ред Уингз».