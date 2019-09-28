Евгений Свечников открыл счет в матче «Детройт» — «Торонто»
На пятой минуте предсезонного матча НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Торонто Мэйпл Лифс» счёт открыл нападающий «Ред Уингз» Евгений Свечников. Первый период закончился со счётом 1:0.
Это уже вторая шайба для россиянина в рамках предсезонных матчей. Днём ранее Свечников забил «Сент-Луис Блюз» (4:1).
Свечников в 2015 году выбран в 1-м раунде драфта под общим 19-м номером клубом «Детройт Ред Уингз».
Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
- 28 сентября 2019
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- 27 сентября 2019
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20:31
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20:27
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20:10
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19:34
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19:29
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19:15
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18:38
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18:23
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