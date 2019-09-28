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Евгений Свечников открыл счет в матче «Детройт» — «Торонто»

Евгений Свечников открыл счет в матче «Детройт» — «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

На пятой минуте предсезонного матча НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Торонто Мэйпл Лифс» счёт открыл нападающий «Ред Уингз» Евгений Свечников. Первый период закончился со счётом 1:0.

Это уже вторая шайба для россиянина в рамках предсезонных матчей. Днём ранее Свечников забил «Сент-Луис Блюз» (4:1).

Свечников в 2015 году выбран в 1-м раунде драфта под общим 19-м номером клубом «Детройт Ред Уингз».

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
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