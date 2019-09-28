QMJHL вывела из обращения номер Сидни Кросби

Юниорская хоккейная лига Квебека вывела из обращения 87-й номер, под которым за «Римуски Ошеаник» выступал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
Всего форвард провёл в QMJHL 121 игру, набрав 303 (120+183) очка. В 2005 году Кросби привёл «Римуски Ошеаник» к победе в Президентском кубке. Ранее канадец вместе с Ги Лефлером и Марио Лемье был включён в тройку лучших игроков в истории лиги.
32-летний Кросби на протяжении всей карьеры в НХЛ защищает цвета «Питтсбург Пингвинз». В составе клуба из штата Пенсильвания форвард трижды завоёвывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Кроме того, на его счету две золотые медали Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи (2010, 2014) в составе сборной Канады и победа на чемпионате мира (2015). В 2016 году Кросби стал победителем Кубка мира, а также был признан самым ценным хоккеистом турнира.
- 28 сентября 2019
-
08:32
-
08:00
-
07:48
-
07:22
-
07:04
-
06:58
-
05:54
-
05:28
-
04:43
-
04:33
-
03:47
-
00:47
-
00:00
- 27 сентября 2019
-
23:31
-
23:20
-
22:53
-
22:41
-
22:19
-
21:49
-
21:34
-
21:16
-
20:44
-
20:39
-
20:31
-
20:27
-
20:10
-
20:00
-
19:34
-
19:29
-
19:15
-
18:52
-
18:38
-
18:23
-
18:08
-
17:37