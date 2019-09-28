Юусо Хиетанен установил рекорд московского «Динамо» в КХЛ

СКА принимает московское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1, идёт второй период). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финский защитник гостей Юусо Хиетанен отметился результативной передачей, благодаря чему установил рекорд московского «Динамо» в КХЛ. Хиетанен набрал 101-е очко за карьеру в «Динамо» в КХЛ и вышел на первое место в списке лучших защитников-бомбардиров в клубной истории. Юусо побил рекорд Максима Соловьёва (100 очков), который в настоящее время является тренером «Спартака».
Хиетанен пополнил состав «Динамо» в 2015 году. За карьеру в «Динамо» 35-летний защитник забросил 41 шайбу и сделал 60 голевых передач в 257 матчах. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи также является лучшим легионером в истории «Динамо» по количеству матчей.
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