Крикунов: Кузнецов сыграл неплохо, мы его специально под СКА готовим

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с петербургским СКА (1:4).
«Было бы полегче, если бы мы не удалялись, не остались бы втроём на две минуты. Когда сделали счёт 1:2, казалось, вот-вот, может быть, достанем. Но это удаление нас очень подвело. А так, в целом я доволен действиями игроков. Вратарь Кузнецов сыграл неплохо, мы его специально под СКА готовим, он две игры играл со СКА», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
На 15-й минуте счёт точным броском открыл нападающий петербургского клуба Йори Лехтеря. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали форварды Евгений Кетов и Андре Петерссон. На 49-й минуте Сергей Плотников увеличил разницу в счёте до двух голов и оформил «хет-трик Горди Хоу». Точку во встрече поставил Лехтеря на 57-й минуте, оформив дубль.
- 28 сентября 2019
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