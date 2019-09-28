СКА второй раз за сезон обыграл московское «Динамо»
Петербургский СКА на домашней площадке оказался сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. СКА обыграл «Динамо» второй раз за сезон, ранее победив москвичей со счётом 2:0.
На 15-й минуте счёт в матче точным броском открыл нападающий петербургского клуба Йори Лехтеря. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали форварды Евгений Кетов и Андре Петерссон. На 49-й минуте Сергей Плотников увеличил разницу в счёте до двух голов и оформил «хет-трик Горди Хоу». Точку во встрече поставил Лехтеря на 57-й минуте, оформив дубль.
КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Лехтеря (Ткачёв, Плотников) – 14:20' (5x5) 2:0 Кетов (Каблуков) – 22:23' (4x5) 2:1 Петерссон (Шипачёв, Хиетанен) – 33:32' (5x5) 3:1 Плотников (Якупов, Ткачёв) – 48:23' (5x3) 4:1 Лехтеря (Плотников, Ткачёв) – 56:07' (5x5)
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