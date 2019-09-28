СКА второй раз за сезон обыграл московское «Динамо»

Петербургский СКА на домашней площадке оказался сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. СКА обыграл «Динамо» второй раз за сезон, ранее победив москвичей со счётом 2:0.



На 15-й минуте счёт в матче точным броском открыл нападающий петербургского клуба Йори Лехтеря. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали форварды Евгений Кетов и Андре Петерссон. На 49-й минуте Сергей Плотников увеличил разницу в счёте до двух голов и оформил «хет-трик Горди Хоу». Точку во встрече поставил Лехтеря на 57-й минуте, оформив дубль.