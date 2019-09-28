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Знарок – о Херсли: в хоккей он играет, просто ему не везло

Знарок – о Херсли: в хоккей он играет, просто ему не везло
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился мыслями об игре шведского защитника Патрика Херсли, который отметился заброшенной шайбой во встрече регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:3 Б).

«Херсли сегодня забил и наконец-то начал играть в хоккей, заждались от него хорошей игры? В хоккей он играет, просто ему не везло. Сегодня он здорово попал. Я думаю, что он, наверное, сбросит с себя всё это, потому он немножко нервничал», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, «Спартак» сумел победить, уступая со счётом 1:3 по ходу второго периода. Помимо Херсли заброшенными шайбами в основное время в составе красно-белых отметились Александр Хохлачёв и Каспарс Даугавиньш. Автором победного броска в серии послематчевых буллитов стал Робин Ганзл.

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