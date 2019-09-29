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NY Post: Георгиев будет лучшим помощником Лундквиста, он способен на многое

NY Post: Георгиев будет лучшим помощником Лундквиста, он способен на многое
Хоккей / НХЛ 0

Издание New York Post высоко оценило готовность российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Александра Георгиева к предстоящему сезону НХЛ. В последнем контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4) Георгиев отразил 22 броска и сделал эффектный сейв ногой.

«Георгиев завершил предсезонку на высокой ноте. Дэвид Куинн выразил полную уверенность в нём ещё до шикарного матча с «Айлендерс», и 23-летний бэкап Лундквиста показал себя лучшим помощником для шведского вратаря. Георгиев выглядел хладнокровным и уравновешенным, он здорово действовал против Ли и Барзала, оставив «Рейнджерс» в игре.

Георгиев и Шестёркин боролись за место позади Лундквиста, но очевидно, что Шестёркин займёт его только тогда, когда будет готов. А Георгиев уже показал, на что он способен», — отметила обозреватель Молли Уокер.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

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Шестёркин и Георгиев наступают на пятки королю «Рейнджерс» Хенрику Лундквисту.
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