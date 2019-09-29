Сигарёв: кто знает, что было бы со мной, если бы я не занялся спортом

Нападающий «Югры» Андрей Сигарёв поделился мнением о взрослении спортсменов.
«Когда стал взрослым? В 10 лет! Будете смеяться, но это правда. В этом возрасте впервые уехал из дома в другой город. Как сейчас, кадры в голове. Еду в машине и думаю: «Ну всё, пришла пора взрослеть!» Появилась ответственность за себя.
Мы рано уезжаем из семьи. Учимся всем домашним хлопотам сами, при этом тренируемся и каждый день доказываем, что заслужили место в составе. К тому же многие дети в подростковом возрасте начинают пить или курить, а спортсмены осознают, что этого делать нельзя, потому что это отразится на дальнейшей карьере и жизни.
Никогда в жизни не курил! Я спортсмен и с детства привык к плотному графику переездов и тренировок, это помогло избежать всего вредного. Кто знает, что было бы со мной, если бы я не занялся спортом", — цитирует Сигарёва пресс-служба клуба.
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