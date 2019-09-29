Гика: «Трактор» наконец-то начал показывать хоккей, который от него ждут

Нападающий «Трактора» Томаш Гика подвёл итоги домашнего матча с «Локомотивом» (2:1).



«Матч был непростой, мы должны были выигрывать. «Локомотив» проиграл предыдущие несколько матчей. Гости хорошо играли, но нам удалось одержать победу. Мы наконец-то начали показывать игру, которую ждут от команды, очень рад победе. Наконец-то забил гол, рад появиться в списке тех, кто забивает за «Трактор», надеюсь продолжать в том же духе. Чувствую себя отлично, надеюсь, до конца сезона больше выпадать не буду», — передаёт слова Гики корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке команды отметились тремя голами. Фёдор Малыхин вывел хозяев вперёд, а через две с половиной минуты Томаш Гика реализовал большинство и укрепил преимущество челябинского клуба. Гости ответили голом спустя две минуты — Антон Ландер отличился в формате «5 на 4».