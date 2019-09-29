Кожевников: «Северсталь» сделала правильно, что не стала менять свою игру

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении череповецкой «Северстали». В предыдущем матче подопечные Андрея Разина обыграли «Салават Юлаев» со счётом 4:3 и одержали третью победу подряд.



«Последние победы «Северстали» — показатель того, что команда не должна отступать от своей игры. По началу сезона было видно, что команда здорово играет. Где-то ей не везло, но сейчас её прорвало. Тот же «Салават» был обыгран по делу. Если череповчане окрепнут духом, всё будет хорошо. С лидерами они здорово играли, но им не везло с заброшенными шайбами. Мало где сейчас есть забивающие игроки. Разин здорово работает с командой и видно, что игроки подбирались не просто так, они хорошо дополняют друг друга», — сказал Кожевников «Чемпионату».

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