Кожевников: «Северсталь» сделала правильно, что не стала менять свою игру

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении череповецкой «Северстали». В предыдущем матче подопечные Андрея Разина обыграли «Салават Юлаев» со счётом 4:3 и одержали третью победу подряд.
«Последние победы «Северстали» — показатель того, что команда не должна отступать от своей игры. По началу сезона было видно, что команда здорово играет. Где-то ей не везло, но сейчас её прорвало. Тот же «Салават» был обыгран по делу. Если череповчане окрепнут духом, всё будет хорошо. С лидерами они здорово играли, но им не везло с заброшенными шайбами. Мало где сейчас есть забивающие игроки. Разин здорово работает с командой и видно, что игроки подбирались не просто так, они хорошо дополняют друг друга», — сказал Кожевников «Чемпионату».
- 29 сентября 2019
-
19:19
-
19:00
-
18:48
-
18:29
-
18:14
-
18:09
-
17:56
-
17:23
-
17:10
-
16:55
-
16:52
-
16:33
-
16:11
-
16:00
-
15:45
-
15:15
-
14:40
-
14:10
-
13:51
-
13:26
-
13:05
-
12:37
-
12:31
-
12:15
-
12:10
-
11:49
-
11:19
-
11:05
-
10:40
-
10:22
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:11
-
09:03