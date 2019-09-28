Цулыгин: «Северсталь» полностью перебегала и переборола «Салават»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от проигранного матча с череповецкой «Северсталью (3:4).



«Молодость сегодня победила опыт, «Северсталь» полностью нас перебегала и переборола. Хороший для нас урок. Сказался ли на игре наш прошлый матч со СКА? Нет, не сказался. Все команды играют через день, здесь не должно быть никаких разговоров», — приводит слова Цулыгина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Подопечные Андрея Разина в первом периоде сумели обеспечить себе преимущество в два гола усилиями Игоря Гераськина и Виктора Балдаева. К 34-й минуте уфимский клуб сумел восстановить равновесие в счёте, заброшенными шайбами отметились Владислав Картаев и Павел Коледов. Вскоре хозяева вновь вышли вперёд, удачный бросок в свой актив записал защитник Макар Хабаров. На 47-й минуте форвард «Северстали» Адам Лишка восстановил разницу в две шайбы. В концовке окончательный счёт установил Теэму Хартикайнен

«Северсталь» одолела «Салават Юлаев», победа стала третьей подряд