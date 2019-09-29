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Главный тренер «Сочи» прокомментировал 1:4 в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал 1:4 в матче с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:4).

«Сложное было начало, «Торпедо» поддавило нас в первые пять-шесть минут. Потом игра немного выравнялась, были обоюдные моменты. Но провалили второй период, наделали совершенно ненужных ошибок, удалений. Пытались что-то поменять в третьем периоде, но нашим игрокам не хватило уверенности в завершении. Будем работать над компонентами игры, которые сегодня не получились.

У ребят пропала уверенность, была нервозность, шайба перелетала через клюшку, давали какие-то ненужные пасы. Отошли от плана, и здесь нужно смотреть на второй период, который мы полностью провалили», — цитирует Зубова пресс-служба «Сочи».

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