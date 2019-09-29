Немировски: просто не знал правило. Думал, что игру остановят сразу

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:1).

«Мы хотели хорошо начать игру. Хорошо начали первые пять-шесть минут, но потом гол немного сломал, потеряли уверенность и движение. Потом это нашли, во втором и третьем периодах очень здорово играли. Ошибки могли исключить. Но в целом я очень доволен ребятами. Все помогли в этой победе. Готовимся к выезду.

Отсутствие Мишарина? Мы всегда играем в шесть, даже если одеваем семь. Просто мы дали ему отдохнуть, он будет играть в следующем матче.

Почти минуту отыграли в формате «шесть на шесть»? Я просто не знал правило. Думал, что они остановят игру сразу, но после этого мы играли ещё 30-40 секунд. Думал, что после какого-то времени они остановят игру», — цитирует Немировски пресс-служба «Сочи».