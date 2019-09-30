Рейтинг тренеров КХЛ: Квартальнов – лучший на Востоке, у Мартемьянова проблемы

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2019/20 на данный момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



1 (1). Игорь Никитин (ЦСКА)

2 (2). Михаил Кравец («Витязь»)

3 (5). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

4 (7). Андрей Скабелка («Барыс»)

5 (6). Дэвид Немировски («Торпедо»)

6 (8). Алексей Кудашов (СКА)

7 (3). Боб Хартли («Авангард»)

8 (4). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

9 (14). Олег Знарок («Спартак»)

10 (18). Андрей Разин («Северсталь»)

11 (9). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

12 (12). Сергей Светлов («Адмирал»)

13 (15). Николай Заварухин («Сибирь»)

14 (13). Владимир Крикунов («Динамо» М)

15 (17). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

16 (16). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

17 (21). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

18 (11). Сергей Зубов (ХК «Сочи»)

19 (10). Петерис Скудра («Трактор»)

20 (22). Курт Фрейзер («Куньлунь»)

21 (24). Александр Гулявцев («Амур»)

22 (19). Илья Воробьёв («Металлург»)

23 (-). Александр Ардашев («Локомотив»)

24 (23). Гиртс Анкипанс («Динамо» Р).