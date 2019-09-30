Хиетанен: не могу сказать, что в «Динамо» что-то кардинально изменилось

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен рассказал, как проводит летний отпуск.



«Конечно, каждый сезон хочется играть в хоккей как можно дольше. Хочется далеко пройти в плей-офф и попасть на чемпионат мира. Если же вылетаешь из соревнований быстро, то и скучать по хоккею начинаешь быстрее. Я стараюсь летом держаться подальше от льда, не катаюсь, потому что этого достаточно в сезоне. Да и вообще отключаюсь от всего, что связано с хоккеем. Делаю полноценный перерыв. Тогда получается нормально соскучиться, и чем ближе сезон, тем больше хочется вернуться на лёд.



Что изменилось в «Динамо» по сравнению с прошлым сезоном? Не могу сказать, что в «Динамо» что-то кардинально изменилось. Как и в большинстве команд, произошли некоторые изменения в составе. Владимир Крикунов остался на позиции главного тренера, так что в этом сезоне обошлось без больших перемен. Конечно, кто-то из игроков ушёл из команды, кто-то новый пришёл, но это обычное дело для межсезонья», — цитирует игрока официальный сайт «Динамо».