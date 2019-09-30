«Северсталь» вернула Ивана Захарчука из ВХЛ

Череповецкая «Северсталь» вернула в состав нападающего Ивана Захарчука, информирует официальный «твиттер» команды. До этого момента он находился в расположении пермского «Молота-Прикамье». В восьми проведённых встречах за пермяков Иван набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности "+4" и двух минутах штрафа.
«Как оказался в «Молоте»? Просто где-то я, видимо, не выполнял игровую установку в «Северстали». И мне сказали: езжай, набирай там игровое время. Будешь набирать очки – мы тебя вызовем обратно. По Перми особо и не гулял, как приехал – были тренировки, игры, потом этот дальний выезд. Живём мы на базе. Но, конечно, всё равно есть приятные воспоминания. Мы здесь жили с семьёй, сын здесь рос, первые шаги начинал делать», — рассказал игрок ранее.
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