Арбитры засчитали спорную шайбу в ворота «Барыса»
«Барыс» принимает в Астане «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода подопечные Андрея Скабелки уступали со счётом 0:1.
В концовке периода нападающий «Куньлунь Ред Стар» Спенсер Фу реализовал большинство, при этом форвард затолкал шайбу в ворота вместе с голкипером Эдди Паскуале. Арбитры засчитали гол и не стали менять решение после просмотра видеоповтора. В начале второго игрового отрезка хозяевам удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперёд.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.
«Барыс» подошёл к матчу с «Куньлунем» с серией из четырёх победных результатов, а китайский клуб проиграл четыре раза в последних пяти встречах регулярного чемпионата.
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