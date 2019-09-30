Воробьёв: стыдно за то, сколько борьбы выиграли во втором периоде

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился эмоциями после выездного матча с «Авангардом» (2:3).
«Второй период был ужасен: и переработали, и переиграли. Единственный позитив — это то, что не бросили играть и бились до конца.
Что нужно исправить? Фитнес. Это скорость, борьба и организация игры, структура. Сейчас на маленьких площадках очень много вот именно такого хоккея, роскошного. Вот показал соперник всё очень чётко: есть моменты — они играют, нет — они выбрасывают или забрасывают. К сожалению, хоккей такой, и ещё раз: надо бегать и бороться. Если посмотреть, сколько во втором периоде мы борьбы выиграли, то становится несколько стыдно.
Дадут ли мне время на исправление ситуации? Не ко мне вопрос», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Авангарда».
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